Soutien et formation pour passer à l'agro-écologie

Changer de direction avant qu’il ne soit trop tard. La Maison Jurassienne pour l’agro-écologie a été fondée l’année passée par quatre résidants du canton. La MJPA, qui a son siège à Lajoux, met sur pied des marchés de la permaculture et propose notamment des formations en permaculture et en agroécologie pour les professionnels de l’agriculture. Son but : soutenir et aider à l’accélération de la transition écologique en cours. La première formation a commencé en septembre avec une douzaine de participants. Deux de ses fondateurs, Véronique Claude et Roberto Cortesi étaient mardi en direct dans La Matinale pour nous présenter cette Maison Jurassienne pour l’agro-écologie.

Nous avons tout d’abord demandé à Roberto Cortesi s’il n’était pas déjà trop tard :