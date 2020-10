La terre a tremblé mardi à Boncourt

L’information circulait mardi sur les réseaux sociaux : un séisme de magnitude de 2,2 sur l’échelle de Richter a légèrement remué l’Ajoie à 17h13 mardi. Si l’épicentre a été localisé à Boncourt, certains l’ont ressenti jusqu’à Porrentruy. « Normalement, une personne ressent physiquement les secousses dès une magnitude de 2,5 sur l'échelle de Richter. Quand on est au repos et à l’écoute de son corps, on peut ressentir de plus légers tremblements », explique Michèle Marti, responsable médias du service sismologique suisse. Plus de 200 stations sismiques permettent de connaître les mouvements du sol en Suisse – dont celui qui a fait trembloter l’Ajoie mardi. Des tremblements de terre sont aussi parfois listés sur le site du Service de sismologie suisse suite à des appels téléphonique.