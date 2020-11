Un réflexe, deux visions

Le son de cloche est tout différent au PDC. Le parti a toujours compté deux voire même trois représentants au Gouvernement. Il n’en n’a désormais plus qu’un. Et pour l’ancien ministre démocrate-chrétien Pierre Boillat, le fameux réflexe régionaliste est nuisible. « L’esprit de clocher m’inquiète. Il est en train de gangréner l’institution gouvernementale. C’est défavorable à l’intérêt public et à l’essor économique et social du canton ».

Pierre Boillat ne manque toutefois pas de signaler qu’une remise en question est nécessaire au PDC : « Il faut se repositionner par rapport à l’évolution de la société. Cet exercice doit être fait ».