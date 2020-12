Gilles Coullery : « la plus courte fête d’élection à la présidence ! »

Postulat renvoyé pour éviter les barrières

Les conseillers de ville ont refusé un postulat PLR, par 28 voix contre 11, qui demandait un meilleur contrôle du stationnement. Le Conseil municipal proposait d’ailleurs de lancer une étude. Dans les faits, des barrières aux entrées des places de la Colombière, à BKW, et au parking Lang, auraient permis aux usagers de payer le montant exact de leur temps de stationnement et aux agents de police d’éviter des contrôles. Pour les élus du PCSI, les parkings en périphérie ont pour but de décharger le centre ancien. De ce fait, ils doivent rester abordables. C’est le cas de celui de la Colombière qui est gratuit. De plus, un membre du PCD a fait remarquer que celui chez Lang est un terrain privé qui pourrait, à tout moment, changer d’affectation. Enfin de nouveaux horodateurs ornent certaines places, les changer maintenant seraient contre-productifs. C’est plus nuancé du côté du groupe PS-Les Verts. D’un point de vue écologique, faire payer davantage le stationnement pousserait les usagers à opter pour la mobilité douce, mais, à l’opposé, les habitants du centre-ville ont aussi besoin de places gratuites. Enfin, le rendement espéré de telles installations est incertain, selon les socialistes. /ncp