Mon enfant « dyspraxique »

La dyspraxie est un handicap invisible est encore très méconnu. Ce trouble neurologique affecte la coordination entre la vue et la gestuelle corporelle. Il est encore très difficile d’expliquer ce que vit Sandro au quotidien car il n’en laisse rien paraître. Le parcours est long et sinueux pour toute la famille et Sandro, qui aura bientôt 10 ans, vivra toujours avec ce handicap. Nadia Parrat nous parle du quotidien de son fils et de la manière dont elle a diagnostiqué son handicap :