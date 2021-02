La surveillance électorale au service de la démocratie

Garantir le bon fonctionnement de la démocratie grâce à la surveillance électorale. C’est une des missions de l’OSCE, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et jeudi soir, elle sera au cœur des discussions dans une conférence organisée par la Fondation Gobat pour la Paix à Moutier.

Elle portera notamment sur les accusations de fraude lors des élections présidentielles américaines. Et à ce sujet, l’ancienne conseillère fédérale et présidente de la fondation Micheline Calmy-Rey nous explique l’importance du rôle des observateurs électoraux et l’exemplarité dont la suisse fait preuve en la matière. Micheline Calmy-Rey.