Du concret pour l’extension des écoles à Courrendlin

Du béton dehors, du bois dedans

Si les élèves continueront à utiliser les deux bâtiments scolaires actuels, deux autres constructions seront réalisées. L’un d’eux prendra place au bord de la route, entre l’école primaire et l’école secondaire. Il abritera notamment des classes d’économie familiale, de travaux manuels, de sciences, mais aussi la médiathèque et la salle des maîtres, notamment. Le deuxième bâtiment, lui, devrait être construit dans un deuxième temps, soit dans environ trois à cinq ans. On y trouvera cinq classes enfantines, de sorte à ce que les jeunes enfants du village soient regroupés au même endroit. L’enveloppe des bâtiments sera majoritairement en béton, mais l’intérieur sera plus chaleureux avec beaucoup de bois.





Un projet dynamique

Ce projet à Courrendlin est réfléchi pour favoriser les échanges et les activités collectives, avec, notamment, plusieurs sites fréquentés par des enfants de différentes classes d’âge. La conception des locaux se veut simple et modulable, de sorte à garantir de la flexibilité.

A noter que la grande cour permettra aux enfants de se dégourdir les jambes mais aussi l’organisation de plusieurs manifestations, comme la fête du village. La population est appelée à se prononcer sur cette extension des écoles en juin. Les premiers travaux pourraient encore commencer cette année. L’ouverture du premier bâtiment n’est pas prévue avant la fin de l’année prochaine. /mle