Des vents favorables dans le Jura

L’association de promotion de l’énergie éolienne Suisse Eole a le vent dans le dos. Elle enregistre, au bilan de l’année 2020, une production d’électricité de 14% supérieure aux attentes. Le résultat est encore meilleur dans le parc jurassien du Peuchapatte, où les trois turbines ont dépassé de 29% les prévisions réalisées lors de la planification – une tendance déjà perceptible en 2019.

Ces performances s’expliquent par deux éléments. Selon Anita Niederhäuser, chargée de communication de Suisse Eole, « la prudence est toujours de mise à la période des prévisions. Il y a cette habitude à minimiser les chiffres pour ne pas être déçus et obtenir des données plus basses qu’anticipées une fois le tout installé ». D’autre part, la bise et le vent d’ouest ont beaucoup soufflé dans la région aux premier et dernier trimestres 2020. /cka-lad