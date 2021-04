Quand le théâtre permet d’oublier la pandémie...

Le remède contre le coronavirus peut passer par la scène. Une soixantaine d’enfants et d’adolescents participe cette semaine à un camp de théâtre au Centre St-François de Delémont. Mis sur pied par la Coordination Jeune Public, le camp réunit plusieurs animateurs qui encadrent les acteurs en devenir. Cet événement, qui intervient alors que plusieurs restrictions sont en vigueur dans la lutte contre le Covid-19, offre une grande bouffée d’oxygène aux enfants et aux adolescents : « Cela fait du bien », a souligné Noé, 15 ans. Sa collègue, Clotilde, estime, elle, que « revoir des gens, c’est important pour la santé mentale » et qu’une certaine euphorie s’est installée.

Les organisateurs ont mis sur pied un protocole sanitaire qui prévoit le masque et les gestes barrières. Les participants ont également été testés contre le coronavirus.





Une pratique qui évolue

Le théâtre a également dû s’adapter à la pandémie. Organisateur du camp, Marc Woog affirme que le regard des acteurs demeure encore plus important qu’avant le coronavirus, à cause du masque. Il en va de même pour la gestuelle. D’après lui, les personnes impliquées dans le théâtre ont aujourd’hui appris à vivre et à jouer en temps de pandémie… /mle