Deux livres et une maison d’éditions pour Rachel Monnat

De la scène à la plume, Rachel Monnat continue à explorer le rapport au corps et à la nudité. L’Ajoulote s’était fait connaître voici presque dix ans, notamment en mettant en lumière le rôle de modèle d’art à travers un spectacle, Le sexe de la modèle. Elle y apparaissait seule et nue sur scène.

Aujourd’hui, elle a fondé à Porrentruy « Accrosens Editions » et vient de publier un premier roman, L’intouchable nudité, lui aussi inspiré de son expérience de modèle. On y suit l’histoire et les états d’âme d’Orianne, qui pose nue devant des dessinateurs, peintres et sculpteurs. Chaque chapitre correspond d’ailleurs à une pose particulière, lors de laquelle les pensées de la modèle errent librement. Un second livre – en réalité le premier qu’elle a écrit – paraîtra cet automne déjà. « Un jour, j’ai jailli » est présenté comme une quête autobiographique de la sexualité féminine.

Si Rachel Monnat a choisi de fonder sa propre maison d’éditions, c’est qu’elle s’est heurtée aux exigences de différents éditeurs, qui demandaient des coupes qui semblaient insensées à l’auteure. Elle bénéficie ainsi d’une totale liberté, et envisage aussi d’éditer d’autres auteurs qu’elle-même. /lad