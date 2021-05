Les opposants aux éoliennes de la Montagne de Tramelan à nouveau déboutés

Le parc éolien de la Montagne de Tramelan est bel et bien valide. C’est en tout cas l’avis du Tribunal administratif du canton de Berne. Il rejette l’ensemble des recours formulés par les opposants. Ceux-ci avaient déjà perdu en première instance à l'été 2019. Dans un communiqué, l’exploitant BKW dit se réjouir de cette décision, tout comme les communes de Tramelan et de Saicourt. Le parc éolien «Près de la Montagne – Montbautier » a été accepté dans les urnes en 2015. Le début du chantier pourrait intervenir au plus tôt l’année prochaine, pour autant qu'il n'y a plus de nouveau recours.







Réflexion des opposants

Contacté par téléphone, Martial Voumard, président de l’association Protection habitat et paysage (PHP), qui fait partie des recourants, n’a pas encore décidé si la procédure irait jusqu’au Tribunal fédéral ou non. Opposante elle aussi, la commune des Genevez traitera de ce dossier lors du conseil communal de lundi. /comm-cbe