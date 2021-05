La Grève pour l’Avenir bat son plein

Du côté de Delémont, une marche était organisée. Les participants se sont retrouvés à la Place de la Gare. Ils ont ensuite traversé une partie de la ville pour rejoindre l’Hôpital du Jura. Slogans, banderoles et autres artifices ont été utilisés pour lutter pour la justice climatique et sociale. Les organisateurs souhaitent « voir arriver rapidement une transition écologique qui soit socialement juste ». Le choix du lieu d’arriver n’était pas un hasard non plus. L’idée était de « témoigner du soutien au personnel soignant et de revendiquer un renforcement du service public ».