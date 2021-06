Une prime pour attirer des habitants à Porrentruy et Vendlincourt

La somme est répartie moitié-moitié entre l’entreprise et les deux communes. Autrement dit : Louis Bélet verse 3'000 francs et Porrentruy ou Vendlincourt également 3'000 francs. Une première condition à respecter toutefois : il faut habiter à l’extérieur du canton pour toucher la part communale de la prime. Le bénéficiaire doit, par ailleurs, s’engager à habiter dans la localité pendant au moins deux ans. Il devra également renoncer à se rendre au travail au moins quatre jours sur cinq ou à un taux de 80% par an avec un véhicule entièrement motorisé, électrique ou non, pour privilégier un moyen lié à la mobilité douce. L’offre s’adresse aux personnes qui résident à l’extérieur de Porrentruy ou de Vendlincourt. Les habitants des communes voisines ne peuvent pas en profiter. Les conventions ne le disent pas explicitement mais elles visent surtout les travailleurs frontaliers. /comm-fco