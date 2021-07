Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel se renouvelle pour marquer le coup

Une exposition permanente renouvelée

Une partie de l’exposition permanente a été repensée, avec l’idée de montrer encore plus d’œuvres. A cet effet, un dépôt visitable a été installé avec la possibilité, pour le public, de découvrir d’autres objets. L’expo s’attarde également sur la distribution mondiale de Dürrenmatt. On découvre ainsi que l’auteur bernois est notamment traduit en perse ou en hébreu, et qu’il a maintenu des contacts étroits en Europe de l’Est. On comprend ainsi son qualificatif de « Suisse universel ».





De nouveaux espaces

Le public va également découvrir de nouveaux espaces autrefois inaccessibles chez Friedrich Dürrenmatt. Des visites guidées sont organisées dans la bibliothèque, dans son atelier, dans sa seconde villa et dans ses jardins. Son bureau, intact, est aussi ouvert aux visiteurs. Madeleine Betschart, directrice du Centre Dürrenmatt Neuchâtel :