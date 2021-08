Une entreprise de Porrentruy en lumière à Paris

Un véritable défi

Ce projet est en cours depuis un peu plus de six mois maintenant. Il s’agit de la plus grosse paroi faite par Lumineo Group avec ce matériel. Une dizaine de personnes de l’entreprise se sont donc activées pour mettre en place ce mur de 80m2. De plus, une difficulté s’est rajoutée au projet. La paroi est courbée ce qui implique que la structure a dû être travaillée différemment selon l’une des responsables du projet Aurélie Pezzotta. Cette dernière est « contente d’arriver au bout de cette construction » car « les nuits ont été courtes ces derniers mois. Elle confie également que la firme a dû s’entourer de beaucoup de monde pour mettre sur pied ce projet et pour avoir « la meilleure qualité » possible.