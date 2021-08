Des céréales clairsemées pour choyer le lièvre brun

« On sème trois lignes sur cinq, on laisse donc deux rangs libres, ce qui permet au gibier de traverser plus facilement cette parcelle », explique l’agriculteur. Une idée venue de cantons alémaniques où la mesure a déjà fait ses preuves. Sur un champ semé « en plein », les céréales trop denses empêchent les animaux de se faufiler entre les tiges à la belle saison. Le lièvre se retrouve alors à la merci de ses prédateurs. « Le problème, c’est surtout les levreaux qui ont besoin de chaleur. Or dans ces cultures clairsemées et donc plus espacées, il y a de la place pour les mises bas et pour que les petits soient à l’abri », explique Michel Blanc, mandaté par l’Office de l’environnement pour suivre ce plan d’action. Et ça marche, soutient Luc Scherrer, en charge des réseaux écologiques pour la Fondation rurale interjurassienne. « Au printemps dernier, j’ai en effet observé de nombreux lièvres et des alouettes dans ces céréales clairsemées ».