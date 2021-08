Un nouveau guide sur les champignons sort de presse

Il va peut-être devenir le meilleur ami des amateurs de champignons. Un nouveau guide illustré, sobrement intitulé « Champignons – Guide de terrain », est dernièrement sorti de presse à St-Imier et sera disponible ces prochains jours en librairie. Ce robuste livre de poche est pensé pour être emporté en forêt, et se destine tant aux débutants qu’aux experts. Il a été conçu par Jean-Claude Gerber de Court, et Nicolas Schwab de Renan, qui ont sélectionné un millier d’espèces intéressantes pour le champignonneur. Ce recueil vient combler une lacune puisque les actuels ouvrages de référence datent bien souvent du siècle dernier et ne sont parfois plus à jour.