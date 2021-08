Divorce acté entre Delémont et Régiogaz SA

Delémont et Régiogaz SA, c’est bel et bien fini. Le Conseil de ville a approuvé lundi soir – par 22 voix contre 13 – un arrêté qui donne compétence au Conseil communal de dénoncer la Convention d’actionnaires de la société dans les meilleurs délais. Les actions de la ville seront vendues pour un franc symbolique aux communes membres qui souhaitent poursuivre l’activité. Pour rappel, Courrendlin, Courroux, Rossemaison et Courtételle font partie, avec Delémont jusqu’à présent, de Régiogaz SA.

Ce sujet sensible a fait l’objet de débats longs et nourris au législatif delémontain. L’entrée en matière a d’ailleurs été votée à bulletins secrets. Conseillère communale en charge de l’énergie, Murielle Macchi-Berdat a présenté « un message à contre-cœur, mûrement réfléchi depuis de longs mois dans l’intérêt des citoyens en général et des consommateurs plus particulièrement ». Le Conseil communal estime être allé « de déceptions en déceptions » au sujet du fonctionnement opérationnel, de la sécurité et de la gouvernance de la société.

En quittant Régiogaz SA, Delémont veut garder la maîtrise des prix du gaz dès septembre 2022 pour les 1'200 ménages concernés en ville, et protéger les clients des « pratiques tarifaires incontrôlées ». La Municipalité estime qu’un maintien au sein de la société aurait des répercussions sur les finances communales. D’autre part, le Conseil communal dénonce un non-respect des bases légales de la part de Régiogaz SA, notamment en matière de loi sur les marchés publics au niveau de la filière d’approvisionnement. Enfin, la ville entend respecter ses engagements sur la stratégie énergétique, visant l’abandon des énergies fossiles d’ici 2050.

En sortant de la société, le Conseil communal estime prendre ses responsabilités. Entretien avec Murielle Macchi-Berdat :