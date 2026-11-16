La hausse des rémunérations des membres de l’exécutif communal de Delémont franchit un premier cap devant le Conseil de ville. Le législatif de la capitale jurassienne a accepté lundi soir un projet de nouveau règlement du Conseil communal en première lecture. Le texte prévoit, notamment, une hausse des salaires des membres de l’exécutif. Le nouveau système ne touche pas aux taux d’occupation des membres du Conseil communal. Le maire reste à 80% mais son salaire passera de 8'400 francs bruts par mois à près de 11'800. Le poste de conseiller communal se maintient à 40% et la rémunération évoluera de 4'200 francs bruts par mois à près de 5'900. Le 13e salaire sera versé, quant à lui, de manière partagée comme c’est le cas pour l’ensemble de la fonction publique communale. Le nouveau système prévoit également une indemnité équivalente à trois mois de rémunération en cas de non-réélection.





Le niveau de la hausse des salaires fait débat

Les discussions ont surtout porté sur la hauteur de la hausse des salaires. Le Centre a porté un amendement qui proposait de ne pas accorder une majoration de 10% au maire et conseillers communaux par rapport au salaire d’un chef de service. De son côté, le PLR a proposé d’ajouter une économie supérieure en réduisant de deux classes l’augmentation proposée. Les deux partis ont évoqué les finances communales pour justifier leur démarche. Les deux amendements n’ont toutefois pas passé la rampe. Celui du Centre a été privilégié par rapport à celui du PLR mais la proposition initiale a été soutenue par 21 voix contre 16 et 2 abstentions. Les indemnités lors de représentations au sein d’organisations externes ont également fait débat. Un amendement du groupe CS-POP et Vert-e-s qui voulait les supprimer a été refusé par 25 voix contre 14. Enfin, une proposition de seconde lecture a été acceptée par 29 voix contre 8 et 2 abstentions. Le nouveau règlement du Conseil communal devrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2027. Le président de la commission de la mairie, en charge du dossier salue une solution « de consensus » et estime qu’il est « important de reconnaître l’engagement des membres du Conseil communal ainsi que d’avoir des fonctions électives qui sont attractives ».

