« Le dossier du lundi » : Pierre-André Page dit au revoir à la présidence du Conseil national

Le Fribourgeois tire un bilan de son année dans la peau de président du Conseil national. Il revient notamment sur son style présidentiel et les moments qui ont marqué son année.
Pierre-André Page ne sera plus chargé la présidence du Conseil national. Il chapeautera encore le premier jour de la session d’hiver, le 30 novembre, avant de céder sa place à l’avocate vert’libérale bâloise Katja Christ pour l’an prochain. Pierre-André Page se dit satisfait de cette année passée à la tête de la Chambre basse. Il estime qu’il « essaye d’être le plus juste possible avec tout le monde ». Malgré l’atmosphère sérieuse, le maître agriculteur de gardait une certaine bonhommie. « J’essaie de faire un peu d’humour, même si dans l’assemblée on ne doit pas trop en faire. C’est toujours bon enfant », assure le Fribourgeois.
L'entretien avec Pierre-André Page
Parmi les moments marquants, l’homme de 66 ans garde à l’esprit son voyage au Népal, en vue des 70 ans de relation entre la Suisse et le pays asiatique. « C’était un voyage chargé d’émotions. On est allés aussi sur place pour voir ce qui se passait avec les inondations. C’était beaucoup d’émotions de voir toutes ces maisons détruites », affirme Pierre-André Page. Le président du Conseil national indique aussi que son élection l’a beaucoup surpris. « C’était surprenant et vraiment extraordinaire. Le partage de la culture fribourgeoise avec le lyoba dans la salle restera aussi un moment marquant. »
Pierre-André Page précise qu’il se prononcera sur son avenir politique au mois de janvier mais est « très motivé à continuer ». /sju-ncv