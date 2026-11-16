« Le dossier du lundi » : Pierre-André Page dit au revoir à la présidence du Conseil national

Parmi les moments marquants, l’homme de 66 ans garde à l’esprit son voyage au Népal, en vue des 70 ans de relation entre la Suisse et le pays asiatique. « C’était un voyage chargé d’émotions. On est allés aussi sur place pour voir ce qui se passait avec les inondations. C’était beaucoup d’émotions de voir toutes ces maisons détruites », affirme Pierre-André Page. Le président du Conseil national indique aussi que son élection l’a beaucoup surpris. « C’était surprenant et vraiment extraordinaire. Le partage de la culture fribourgeoise avec le lyoba dans la salle restera aussi un moment marquant. »

Pierre-André Page précise qu’il se prononcera sur son avenir politique au mois de janvier mais est « très motivé à continuer ». /sju-ncv