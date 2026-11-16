Le futur bâtiment partagé entre la commune de Lajoux et la Résidence La Courtine devant l’assemblée communale

Le projet de bâtiment entre la commune de Lajoux et la Résidence La Courtine doit passer l’étape de l’assemblée communale extraordinaire. Les citoyens se prononcent mardi soir sur un crédit de 1,7 million de francs. Ce montant doit permettre de détruire le bâtiment actuel de la voirie puis de construire une nouvelle bâtisse pour la voirie, les pompiers du SIS La Courtine et l’administration communale taignonne. Cela s’inscrit dans une démarche initiée en 2024 par la Résidence La Courtine qui ambitionne d’ériger un complexe unique pour la voirie, les pompiers, l’administration communale de Lajoux, avec un centre de jour pour personnes âgées et douze appartements protégés. Ce futur bâtiment sera relié à l’EMS.









La commune deviendra propriétaire des locaux qui la concernent. Le reste des lieux sera loué à la Résidence La Courtine par le promoteur local Mendez Constructions. La directrice de l’établissement, Estèle Geiger, a toutefois indiqué à RFJ son intention de « racheter pour 1,4 million de francs le centre de jour » réservé aux personnes atteintes de troubles cognitifs et qui pourra « accueillir jusqu’à dix patients par jour ». Les Franches-Montagnes disposeront ainsi d’une structure semblable à celles de Vicques et Cornol. « Le Canton souhaite un centre de jour par district pour répondre à la nouvelle planification médico-sociale 2040 » qui prévoit une hausse du nombre de personnes âgées dans le Jura et dont l’objectif est de maintenir les aînés à domicile. Le projet envisage encore deux chambres pour des personnes qui ont besoin de soins quand leur famille est en vacances, un studio pour les soins palliatifs ainsi que deux locaux destinés à des prestataires de soins de thérapie.En plus du crédit, l’assemblée communale de Lajoux se prononce sur la vente d’un terrain d’environ 1'100 m2 à l’entreprise Mendez Constructions. Si ces deux points sont validés, Estèle Geiger espère une ouverture du complexe en juillet 2028. /nmy