Un siège sur deux repourvu au Conseil communal de Develier

Le Conseil communal de Develier a trouvé un nouveau membre sur les deux qu’il recherche. Laurent Crevoisier est le seul à avoir fait acte de candidature au terme du délai qui courrait jusqu’à ce lundi midi pour remplacer les démissionnaires Sigismond Jacquod et Noël Saucy. Le responsable syndical est donc élu tacitement et entrera en fonction au début de l’année prochaine. Une élection libre se tiendra le 10 janvier pour réattribuer le second siège encore vacant. /emu