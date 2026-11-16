Du sang neuf au Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Le Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur (CCJE) entame sa nouvelle législature avec une composition largement renouvelée. Sur les 15 membres nommés par le Gouvernement, 10 font leur entrée au sein du Conseil pour la législature 2026-2030 . La nouvelle composition est marquée par une diversité de parcours individuels, indique une communication transmise par l’administration cantonale lundi. Cette sélection doit notamment « favoriser les échanges interdisciplinaires, ouvrir de nouvelles perspectives et permettre d’aborder les enjeux du canton sous des angles différents ».

Le CCJE a pour mission de contribuer au développement économique, social et culturel du Jura grâce aux compétences et aux réseaux de personnalités de ses membres. L’organisme joue un rôle consultatif auprès de l’exécutif cantonal, en apportant des recommandations sur des projets d’intérêt cantonal. Le Conseil se réunit deux fois par année en assemblée plénière et mène plusieurs actions concrètes, comme la remise d’un prix annuel doté de 10'000 francs et destiné au soutien de talents et projets jurassiens ou l'organisation d'un forum de promotion du bilinguisme auprès d’étudiants. Retrouvez la liste complète des membres du Conseil consultatif des Jurassien de l'extérieur sur le site de l’administration cantonale. /comm-jad