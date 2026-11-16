La Tour de Moron franchit les premières marches vers sa reconstruction

Quatre ans après l'effondrement de son escalier, la Tour de Moron entrevoit enfin un avenir. La fondation a présenté ce lundi à Valbirse un prototype grandeur nature des futures marches. Une première étape concrète vers la restauration de l’ouvrage même si le chemin est encore long.
Dévoilé lundi matin par Jean-Jacques Maître, membre du groupe de travail, Grégory Affolter, conseiller communal à Valbirse et membre du conseil de fondation et Henri Simon, président du conseil de fondation (de gauche à droite), cet échantillon restera exposé durant plusieurs mois et devra notamment faire ses preuves face aux intempéries.
Trois marches en acier inoxydable, un garde-corps en aluminium et une main courante en bois de la région : voilà à quoi pourrait ressembler le futur escalier de la Tour de Moron. Une solution qui doit remplacer les marches en pierre dont plusieurs dizaines s'étaient effondrées en 2022. « Ce serait impossible d’encastrer des marches en pierre, il n'y a donc que la solution métallique », explique Henri Simon, président du conseil de fondation. Un choix métallique qui constitue aussi un clin d'œil à l'industrie régionale. Installé à Bévilard, le prototype restera exposé plusieurs mois pour tester sa résistance aux intempéries et recueillir l'avis de la population. Sa conception devra encore être finalisée, notamment avec l'architecte Mario Botta. Quant à la reconstruction, elle est estimée à près de 1,5 million de francs. Son financement reste encore à trouver et aucun calendrier n'a d’ailleurs été fixé pour le moment. /rme