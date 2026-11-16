La Tour de Moron franchit les premières marches vers sa reconstruction

Quatre ans après l'effondrement de son escalier, la Tour de Moron entrevoit enfin un avenir ...
La Tour de Moron franchit les premières marches vers sa reconstruction

Quatre ans après l'effondrement de son escalier, la Tour de Moron entrevoit enfin un avenir. La fondation a présenté ce lundi à Valbirse un prototype grandeur nature des futures marches. Une première étape concrète vers la restauration de l’ouvrage même si le chemin est encore long.

Dévoilé lundi matin par Jean-Jacques Maître, membre du groupe de travail, Grégory Affolter, conseiller communal à Valbirse et membre du conseil de fondation et Henri Simon, président du conseil de fondation (de gauche à droite), cet échantillon restera exposé durant plusieurs mois et devra notamment faire ses preuves face aux intempéries. Dévoilé lundi matin par Jean-Jacques Maître, membre du groupe de travail, Grégory Affolter, conseiller communal à Valbirse et membre du conseil de fondation et Henri Simon, président du conseil de fondation (de gauche à droite), cet échantillon restera exposé durant plusieurs mois et devra notamment faire ses preuves face aux intempéries.

Trois marches en acier inoxydable, un garde-corps en aluminium et une main courante en bois de la région : voilà à quoi pourrait ressembler le futur escalier de la Tour de Moron. Une solution qui doit remplacer les marches en pierre dont plusieurs dizaines s'étaient effondrées en 2022. « Ce serait impossible d’encastrer des marches en pierre, il n'y a donc que la solution métallique », explique Henri Simon, président du conseil de fondation. Un choix métallique qui constitue aussi un clin d'œil à l'industrie régionale. Installé à Bévilard, le prototype restera exposé plusieurs mois pour tester sa résistance aux intempéries et recueillir l'avis de la population. Sa conception devra encore être finalisée, notamment avec l'architecte Mario Botta. Quant à la reconstruction, elle est estimée à près de 1,5 million de francs. Son financement reste encore à trouver et aucun calendrier n'a d’ailleurs été fixé pour le moment. /rme

Henri Simon : « On a besoin de l'avis des gens qui viendront voir ce prototype. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le dossier du lundi » : Pierre-André Page dit au revoir à la présidence du Conseil national

« Le dossier du lundi » : Pierre-André Page dit au revoir à la présidence du Conseil national

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 15:14

Du sang neuf au Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Du sang neuf au Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 14:24

« Regards croisés » : le fonds climat au cœur du débat

« Regards croisés » : le fonds climat au cœur du débat

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 14:00

Le futur bâtiment partagé entre la commune de Lajoux et la Résidence La Courtine devant l’assemblée communale

Le futur bâtiment partagé entre la commune de Lajoux et la Résidence La Courtine devant l’assemblée communale

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 12:30

Articles les plus lus

La filiale postale déménage à Glovelier

La filiale postale déménage à Glovelier

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 10:37

Le cochon, roi de la Saint-Martin, sous toutes ses formes

Le cochon, roi de la Saint-Martin, sous toutes ses formes

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 11:00

Une hausse des salaires envisagée pour les membres de l’exécutif de Delémont

Une hausse des salaires envisagée pour les membres de l’exécutif de Delémont

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 11:46

Un siège sur deux repourvu au Conseil communal de Develier

Un siège sur deux repourvu au Conseil communal de Develier

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 14:03