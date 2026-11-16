Le citoyen, au cœur de la ville du futur

Un événement pour remettre l'innovation au service des citoyens. Le Palais des Congrès de Bienne a accueilli ce lundi le Swiss Smart Cities and Smart Citizen Day (S3C2D). Cette manifestation annuelle réunit, notamment, des experts des milieux technologiques, des employés d'administrations communales et même des représentants de la société civile de toute la Suisse. Ensemble, ils discutent des façons dont l'innovation permet à la population de prendre part au développement des villes. Cette année d'ailleurs, l'événement a décidé d'intégrer plus largement les habitants aux réflexions. Xavier Arreguit est l’un des organisateurs de l’événement. Le managing director de la société Innobridge SA explique pourquoi.