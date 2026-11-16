Le citoyen, au cœur de la ville du futur

Bienne a accueilli ce lundi le Swiss Smart City and Smart Citizen Day. L’événement était l’occasion ...
Le citoyen, au cœur de la ville du futur

Bienne a accueilli ce lundi le Swiss Smart City and Smart Citizen Day. L’événement était l’occasion pour les participants de réfléchir aux manières dont l’innovation permet à la population d’intégrer les projets de développement urbain.

Innovation ne fait pas uniquement référence aux technologie de pointe. C’est ce qui a notamment été illustré au travers du projet de la Gurzelen, à Bienne. (Photo : terrain-gurzelen.org) Innovation ne fait pas uniquement référence aux technologie de pointe. C’est ce qui a notamment été illustré au travers du projet de la Gurzelen, à Bienne. (Photo : terrain-gurzelen.org)

Un événement pour remettre l'innovation au service des citoyens. Le Palais des Congrès de Bienne a accueilli ce lundi le Swiss Smart Cities and Smart Citizen Day (S3C2D). Cette manifestation annuelle réunit, notamment, des experts des milieux technologiques, des employés d'administrations communales et même des représentants de la société civile de toute la Suisse. Ensemble, ils discutent des façons dont l'innovation permet à la population de prendre part au développement des villes. Cette année d'ailleurs, l'événement a décidé d'intégrer plus largement les habitants aux réflexions. Xavier Arreguit est l’un des organisateurs de l’événement. Le managing director de la société Innobridge SA explique pourquoi. 

Xavier Arreguit : « Dans ce monde accéléré et en pleine mutation, il faut repenser la manière dont on gère nos villes. »

Ecouter le son

Il n’y a, par ailleurs, pas qu’une seule façon d’intégrer les citoyens dans les réflexions autour du développement futur d’une ville, comme le fait remarquer Barthélémy Rochat. Egalement co-organisateur de l’événement, le Chief Digital Officer de la Ville de Bienne relève que la manière de procéder dépend notamment du but et des acteurs. La Ville, d’ailleurs, a saisi l’occasion pour présenter l’une des démarches participatives emblématiques de la cité, à savoir la Gurzelen. /amo

Barthélémy Rochat : « C’est un projet ‘bottom-up’ »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une matinée d’échange pour élaborer l’inclusion des personnes handicapées

Une matinée d’échange pour élaborer l’inclusion des personnes handicapées

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 16:06

La Tour de Moron franchit les premières marches vers sa reconstruction

La Tour de Moron franchit les premières marches vers sa reconstruction

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 16:06

« Le dossier du lundi » : Pierre-André Page dit au revoir à la présidence du Conseil national

« Le dossier du lundi » : Pierre-André Page dit au revoir à la présidence du Conseil national

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 15:14

Du sang neuf au Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Du sang neuf au Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Région    Actualisé le 16.11.2026 - 14:24

Articles les plus lus