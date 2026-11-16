Le citoyen, au cœur de la ville du futur

Bienne a accueilli ce lundi le Swiss Smart City and Smart Citizen Day. L’événement était l’occasion pour les participants de réfléchir aux manières dont l’innovation permet à la population d’intégrer les projets de développement urbain.
Un événement pour remettre l'innovation au service des citoyens. Le Palais des Congrès de Bienne a accueilli ce lundi le Swiss Smart Cities and Smart Citizen Day (S3C2D). Cette manifestation annuelle réunit, notamment, des experts des milieux technologiques, des employés d'administrations communales et même des représentants de la société civile de toute la Suisse. Ensemble, ils discutent des façons dont l'innovation permet à la population de prendre part au développement des villes. Cette année d'ailleurs, l'événement a décidé d'intégrer plus largement les habitants aux réflexions. Xavier Arreguit est l’un des organisateurs de l’événement. Le managing director de la société Innobridge SA explique pourquoi.
Xavier Arreguit : « Dans ce monde accéléré et en pleine mutation, il faut repenser la manière dont on gère nos villes. »
Il n’y a, par ailleurs, pas qu’une seule façon d’intégrer les citoyens dans les réflexions autour du développement futur d’une ville, comme le fait remarquer Barthélémy Rochat. Egalement co-organisateur de l’événement, le Chief Digital Officer de la Ville de Bienne relève que la manière de procéder dépend notamment du but et des acteurs. La Ville, d’ailleurs, a saisi l’occasion pour présenter l’une des démarches participatives emblématiques de la cité, à savoir la Gurzelen. /amo