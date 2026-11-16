Une matinée d’échange pour élaborer l’inclusion des personnes handicapées

Le canton du Jura travaille à l’élaboration d’une loi-cadre pour renforcer les droits des personnes en situation de handicap. Cette démarche fait suite à la motion no 1299, intitulée « Loi-cadre pour l’égalité des personnes handicapées ». Dans ce contexte, une cinquantaine de personnes ont participé à un atelier destiné à recueillir les expériences et les besoins des personnes concernées, le 5 novembre dernier à Delémont. La rencontre a ainsi rassemblé des personnes en situation de handicap, leurs proches ainsi que des représentants d’organisations professionnelles du domaine. Les échanges ont permis de « faire émerger des besoins concrets et dégager des priorités », détaille le Canton dans une communication transmise lundi.

Le Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police entend construire les futures bases légales en tenant compte des réalités du terrain. Plusieurs domaines sont concernés, notamment le logement, la mobilité, la formation, l’emploi, la santé et l’accessibilité.

Les contributions recueillies, complétées par une consultation des services de l’administration cantonale, feront l’objet d’une synthèse réalisée par le Centre pour les droits des personnes en situation de handicap de l’Université de Bâle et Inclusion Handicap. Le rapport final est attendu au premier trimestre 2027. Il servira de base à une feuille de route cantonale pour les années à venir. /comm-jad