Femme brûlée vive à Areuse : peines de 18 et 14 ans confirmées

Le commanditaire de la tentative de féminicide, lorsqu'une femme a été brûlée vive à Areuse ...
Femme brûlée vive à Areuse : peines de 18 et 14 ans confirmées

La Cour pénale neuchâteloise a rendu son verdict lundi dans la salle des Etats du Château de Neuchâtel.

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le commanditaire de la tentative de féminicide, lorsqu'une femme a été brûlée vive à Areuse, a à nouveau été condamné lundi à 18 ans devant la Cour pénale. Pour le co-accusé, la peine reste fixée à 14 ans de prison, comme en première instance.

/ATS


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