Le vent balaye la cantine de la marche gourmande du FC Lugnez-Damphreux

C’est une mauvaise surprise qu’ont eu les organisateurs de la marche gourmande du FC Lugnez-Damphreux en ce lundi de Saint-Martin. Les bourrasques ont complètement balayé les tentes destinées à accueillir la manifestation. « Une bonne partie de la cantine est fichue, indique Jérôme Chevrolet, co-président de la manifestation. Il faut tout remplacer. Heureusement, ce n’est que du matériel, personne n’a été blessé. » Le chapiteau installé devait pourtant résister aux intempéries. « C’est du matériel lourd qui était arrimé, mais il y a eu une sorte de mini-tornade », explique Jérémie Kübler, co-président de la manifestation.

Lundi après-midi, de nombreux bénévoles s’affairaient à démonter les vestiges du chapiteau, pour faire place à une nouvelle installation qui sera installée à partir de mardi. Malgré cette déconvenue, les organisateurs tiennent à rester positifs. « Tout sera prêt pour ce week-end, assure Jérémie Kübler, co-président de la manifestation. Ça met un coup au moral, il faut tout recommencer, mais heureusement, on est une bonne équipe. » 2800 personnes sont attendues entre samedi et dimanche prochains à la marche gourmande du FC Lugnez-Damphreux. /tna