Delémont se dote d’un règlement sur la vidéosurveillance adapté aux réalités actuelles. Le Conseil de ville a avalisé ce lundi soir par 34 voix contre 0 et 5 abstentions une révision du texte. La précédente mouture datait de 2014 et ne répond plus entièrement aux besoins de la capitale jurassienne. Le nouveau règlement prévoit de nouvelles zones de surveillance telles que les écopoints, les places de collecte ainsi que la future déchetterie. Il étend également la vidéosurveillance des écoles qui passera à 24 heures sur 24. La durée de conservation des images des établissements scolaires qui se situe aujourd’hui à 96 heures durera désormais 126 heures pour pouvoir mieux sanctionner les délits commis lors de week-ends prolongés ou pendant les vacances scolaires. Le nouveau règlement concerne aussi le funérarium qui sera doté de la même surveillance que les bâtiments communaux, soit de 6h à 21h pour la caméra intérieure. Concernant l’extérieur de l’édifice, la période reste de 18h à 7h. /fco

