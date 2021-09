Le chien viverrin aperçu dans le Jura

Le chien viverrin débarque dans le Jura. Ce canidé, cousin du renard aux couleurs du blaireau, a été vu à plusieurs reprises dans le canton. La dernière observation aurait été faite en début de semaine à Grandfontaine. C’est une espèce exotique, qui vient d’Asie mais qui a été importée en Allemagne de l’Est pour sa fourrure. Lorsque ce commerce a perdu de sa valeur, entre 1920 et 1950, les élevages ont été abandonnés et les chiens viverrins se sont enfuis. Même si l’histoire est belle, il n’en reste pas moins que l’implantation de cette espèce n’est pas souhaitée en Suisse, selon la base légale régissant la stratégie de la biodiversité. Amaury Boillat, inspecteur de la faune à l’office de l’Environnement, précise que le chien viverrin va prendre la place d’une autre espèce indigène, en l'occurence le renard, et faire peser une pression supplémentaire sur les proies.