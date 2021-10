Un nouveau réseau équestre dans la région

Le projet Marguerite de développement de l’agritourisme dans le Jura et le Jura bernois compte une réalisation de plus. Le troisième réseau équestre du concept a été officiellement inauguré ce dimanche à Asuel. La manifestation devait se tenir l’an dernier mais a été annulée pour cause de pandémie. Elle s’est donc déroulée ce dimanche sous une forme simplifiée et Covid-compatible avec notamment une randonnée par petits groupes. Le nouveau réseau s’intitule « Ajoie-Est ». Il reprend et étend le réseau équestre « Triage des Chênes » et compte 240 kilomètres aménagés en sept parcours. Le nouveau réseau concerne 10 communes ajoulotes : Alle, Porrentruy, Damphreux, Vendlincourt, Lugnez, Beurnevésin, Bonfol, Coeuve, La Baroche et Cornol.

Le projet « Marguerite » permettra de développer plus de 1'000 kilomètres de pistes équestres dans le Jura et le Jura bernois à l’horizon 2022. /comm-fco