Les éleveurs s’inquiètent de l’arrivée probable du loup dans le Jura

Du côté d’AgriJura, François Monin, s’est dit surpris par la rapidité avec laquelle le loup a avancé en direction du Jura. Jusqu’à ce mercredi, le directeur n’avait en revanche pas reçu d’appels d’agriculteurs à ce sujet.





Le loup a aussi ses défenseurs

L’association de protection de la nature Pro Natura note pour sa part que les loups ont très probablement déjà traversé la région en toute discrétion. La section jurassienne souligne que la population de cerf, la proie de prédilection du loup, est trop faible pour permettre au prédateur de s’installer durablement. Elle est aussi persuadée qu’une cohabitation entre éleveurs et loup est possible et que la prévention fonctionne. Pour preuve : « Le nombre d’individus en Suisse augmente lentement, écrit-elle, et le nombre d’attaques par bête et par année diminue. La plupart des attaques touchent des bêtes sans protection ».

Il en faudra plus pour rassurer les exploitants qui redoutent des attaques sur des veaux voire des poulains. Des images impressionnantes diffusées par la RTS ont récemment montré une attaque sur un troupeaux de bovin dans le Jura vaudois. Grand spécialiste du prédateur, le Jurassien d’origine Jean-Marc Landry avait résumé la situation ainsi : « on espère tous que les loups vont manger plus de sangliers ». Pour les agriculteurs, ce serait en tout cas deux problèmes de réglés. /vja