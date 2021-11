La Bibliothèque municipale de Porrentruy se part d’une collection de mangas

De la culture nippone dans les travées de la Bibliothèque municipale de Porrentruy. Celle-ci annonce ce mercredi avoir fait l’acquisition d’une nouvelle collection de mangas. Ce sont quelques 300 volumes, répartis en une soixantaine de titres de série que pourront lire les usagers de la bibliothèque. Le fonds de cette collection se partage entre les deux sections de la bibliothèque, c’est-à-dire « Jeunesse » et « Adulte ». Si les mangas acquis sont destinés à tous les âges, ce sont surtout les adolescents qui sont friands de ce type de littérature. « L’acquisition et la mise en place d’une telle offre a effectivement pour but de répondre à une demande de plus en plus forte des jeunes usager-e-s de la bibliothèque », indique l’institution bruntrutaine dans un communiqué paru ce mercredi. /comm-cer