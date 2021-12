Coop inaugure son nouveau magasin à Delémont

Le centre Coop Le Ticle accueille ses premiers clients à Delémont. Le géant bâlois de la distribution inaugure mercredi son nouveau magasin situé à la route de Bâle, juste à côté du Théâtre du Jura. On y trouve bien sûr le magasin traditionnel, avec sa boucherie, sa poissonnerie ou encore sa boulangerie. On ne compte même pas le nombre de produits présentés sur les étals. Plus de 40 personnes sont employées pour faire tourner la machine. Onze emplois ont pu être crées, selon le géant bâlois. Un investissement de 6,8 millions de francs a été nécessaire pour le magasin d’alimentation qui s’étend sur une surface de 2'000 mètres carrés.

Mais le centre n’est pas uniquement dédié aux courses pour remplir le réfrigérateur. Il abrite aussi un magasin multimédia, une pharmacie ou encore un salon de coiffure. Et puis en cas de petit creux, un restaurant pouvant accueillir plus de 150 personnes à l’intérieur et près de 100 en terrasse est à portée d’estomac. Le centre dispose aussi d’un parking qui peut accueillir jusqu’à 140 véhicules. /nmy