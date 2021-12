Une vaste enquête sur la jeunesse jurassienne qui arrive à son terme

C’est un projet qui vient au chevet de la jeunesse jurassienne. Le programme « Jura Jeunes 4.0 » est arrivé à son terme. Démarré en 2019, il entend améliorer le cadre de vie des jeunes habitants du canton. Le programme est financé à part égale par le canton du Jura et la Confédération. Tout a commencé avec une vaste enquête auprès de la jeunesse jurassienne. Plus de 1000 jeunes âgés entre 12 et 24 ans y ont répondu, afin de déterminer leurs besoins et faire le point sur les structures existantes. Les résultats de l'enquête ont été présentés mercredi soir à Delémont. Et les jeunes du canton se portent plutôt bien, selon Samantha Ramos, déléguée interjurassienne à la jeunesse :