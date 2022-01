Le podcast « Toi aussi ? », sorti en fin d’année dernière, traite de la santé mentale. Il propose des témoignages et s’adresse particulièrement aux jeunes. Un 5e épisode est paru vendredi dernier. Le Jurassien qui a imaginé et réalisé ce podcast, Maé Biedermann, était l’invité de La Matinale ce mardi. L’échec scolaire, le harcèlement, la transidentité, l’anxiété et les troubles bipolaires sont notamment abordés dans ce podcast réalisé pour l’agence de communication Radar RP. /mmi