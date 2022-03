Un tour de l’hémicycle avec Michel Périat

Le doyen du Parlement jurassien était à l’honneur dans le Tour de l’hémicycle ce mardi sur RFJ. Michel Périat, député PLR de Fahy de 77 ans, est un cardiologue à la retraite. Passionné par le bon vin et la musique classique, il est tombé dans la marmite de la politique « par accident » et vit sa première législature au Parlement jurassien. La politique hospitalière du canton et la place donnée à l’Ajoie et aux communes font partie des thématiques pour lesquelles Michel Périat se mobilise. Retrouvez l’entretien complet ci-dessous. /mmi