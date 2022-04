Le Café des Arts : Robert Indermaur

Les peintures de Robert Indermaur font le tour du monde, et quelques tableaux sont à découvrir à la Galerie « Au Virage » à Séprais jusqu’au 15 mai.

L’artiste grison présente ses œuvres les plus récentes, des visages aux expressions fortes, et des toiles qui invitent au dialogue avec l’artiste et avec le public. Robert Indermaur se réjouit particulièrement de venir présenter ses œuvres dans le Jura.