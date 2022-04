Le Vent se lève à St-Ursanne

Un nouveau commerce aux multiples fonctions, café-librairie-espace culturel, va ouvrir prochainement ... Le Vent se lève à St-Ursanne RFJ Un nouveau commerce aux multiples fonctions, café-librairie-espace culturel, va ouvrir prochainement dans la cité du bord du Doubs Phaedra Othman ouvrira les portes de sa librairie-café et autres joyeusetés d'ici quelques jours à St-Ursanne. Un nouveau lieu atypique va ouvrir ses portes d’ici quelques jours à St-Ursanne. La Jurassienne d’adoption, Phaedra Othman, va proposer à la fin du mois, début mai, une librairie-café et autres joyeusetés. Arrivée en provenance de Genève il y a un peu plus de 6 ans, elle s’est attachée à la région et souhaitait ouvrir un espace aussi riche que son parcours professionnel. Libraire de formation, photographe, guide de randonnées, monitrice de natation pour les personnes handicapées, auxiliaire de santé, la quarantenaire avait désormais « envie de créer son propre lieu ». Le Vent se lève, au 10 de la rue du Quartier, sera donc composé d’un espace librairie, de quelques tables, mais aussi d’un coin papèterie, confectionné par des personnes de la région. On y trouvera également des objets réalisés par des handicapés. Dans un second temps, Phaedra Othman compte développer l’aspect événementiel, par le biais de lectures, de soirées contes, de dédicaces, ou encore de concerts. Phaedra Othman : « Créer mon propre lieu » Ecouter le son Pour attirer les touristes Dans la cité du bord du Doubs, il faut sutout miser sur les touristes qui affluent en nombre à la belle saison. Phaedra Othman consacrera une partie de ses rayons à des livres en langues étrangères. La citoyenne de Soubey proposera également des guides touristiques et autres cartes de randonnées. /ncp

Erreur de rendu non gérée dans 'HitCounterNews' part: System.Exception: System.Data.SqlClient.SqlException: Transaction (Process ID 78) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. à System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) à System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) à System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) à System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() à System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() à System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) à System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) à System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) à System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) à System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar() à IceCube.Common.SQLGetScalar(String query, String connectionString, SqlParameter[] prms) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\Common.cs:ligne 2230 update Object10004 set Value36=Value36+1 where ObjectID=@ObjectID à IceCube.Common.SQLGetScalar(String query, String connectionString, SqlParameter[] prms) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\Common.cs:ligne 2253 à IceCube.BuiltInParts.ScalarQuerySlot.GetLiveValue(Int32 navID, Int32 zoneID, Int32 objectID) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\BuiltInParts\Scalar\ScalarQuerySlot.cs:ligne 80 à IceCube.BuiltInParts.ScalarQuerySlot.GetData(Int32 navID, Int32 zoneID) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\BuiltInParts\Scalar\ScalarQuerySlot.cs:ligne 117 à IceCube.BuiltInParts.ScalarQuerySlot.RenderCall(ITemplate currentTemplate, Int32 navID, Int32 zoneID, SitePart sitePartID) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\BuiltInParts\Scalar\ScalarQuerySlot.cs:ligne 135 à IceCube.Rendering.CallPartBlockInfo.ToString() dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\Rendering\CallPartBlockInfo.cs:ligne 68