Le padel et le football passent à la trappe au Five Club

Un attrait grandissant pour le fitness

À l’inverse des deux autres activités, Nuredin Bitiq affirme que le fitness a très bien fonctionné. Autant les cours collectifs que les entrainements individuels ont attiré les Jurassiens. C’est l’une des raisons qui l’ont poussé à fermer les terrains de football et de padel pour agrandir l’espace fitness. Malgré l’ampleur importante que va désormais prendre cette salle, il précise « que chaque espace sera délimité par des zones et des cloisons en bois ». Le nombre de plus en plus important de salles de fitness dans la région ne semblent pas non plus l’inquiéter. Pour lui, « chaque salle à son concept et son état d’esprit », les Jurassiens doivent donc « choisir ce qui leur convient le mieux ». /lge