Recenser les programmes de recherche scientifique sur le territoire jurassien

Le canton du Jura doit mieux valoriser les programmes de recherche scientifique actifs sur son territoire. Céline Rober-Charrue Linder demande dans une motion déposée récemment au Parlement jurassien que le Gouvernement réalise un panorama des projets en cours et encourage ceux à venir. Pour l’élue du groupe Vert-es et CS-POP il est nécessaire de les mettre en avant afin de rappeler que le canton est un terreau scientifique fertile, même s’il n’est pas universitaire. L’écologiste cite en guise d’illustration le laboratoire souterrain du Mont Terri à St-Ursanne, l’antenne universitaire en géosciences du Jurassica Museum à Porrentruy, ou encore le CABI pour l’agriculture et les biosciences à Delémont.

Céline Robert-Charrue Linder demande notamment au Gouvernement d’établir une liste la plus exhaustive possible des programmes de recherche scientifique en cours sur le territoire cantonal par le biais, par exemple, d’un questionnaire envoyé à l’ensemble des services de l’État et autres institutions, associations et entreprises concernées. Cette liste devrait aussi être rendue publique tout en explicitant les enjeux de ces recherches du point de vue des collaborations scientifiques et des possibilités de rentrées financières pour la région. L’élue écologiste souhaite aussi que l’exécutif mette en place un plan de communication ambitieux quant aux enjeux liés à ces domaines de recherche pour le canton du Jura.

Le texte souligne que ces projets représentent également une plus-value en matière de connaissances nouvelles et de rayonnement pour le canton, qui peut aider à faire revenir les jeunes chercheurs jurassiens, en plus d’être susceptibles de renflouer ses caisses. /emu