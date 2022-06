Ouvrir de nouvelles portes aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans

Des atouts à faire valoir

« Ces personnes bénéficient de beaucoup d’expérience » relève Gérard Métille, conseiller à l’ORP. Jacques de son côté est demandeur d’emploi et confirme qu’ils « ont de la bouteille, mais aussi de l’assiduité ». Pour Martine, il s’agit également d’une question « de disponibilités », mais aussi « d’envie de former les jeunes ». Toutes ces qualités justifient la présence d’une quinzaine d’entreprises de différents secteurs. Pour Mathieu Monnerat de la Clinique du Noirmont, il est évident que « l’expérience et les profils atypiques de ces personnes » sont précieux. Même si actuellement, son établissement ne propose pas de poste, il souligne le fait que certains CV ont retenu son attention pour plus tard. Au final, on dirait que tout le monde trouve son compte dans cet évènement. /lge