Les femmes, toujours mobilisées pour plus d'égalité

A Delémont aussi, l’association interjurassienne Grève des femmes a montré son engagement contre la réforme des retraites ce mardi après-midi, mais pas seulement. Parmi les ateliers proposés Place de la Gare, certains étaient politiques, et traitaient de l'égalité salariale, ou encore de la lutte contre les violences domestiques. Les membres de l'association ont aussi mis à disposition des livres jeunesses qui tendent vers plus d’égalité et d’inclusivité. La littérature est un moyen d'éducation à l'égalité. Ca se passe déjà dans les livres pour les tout petits, comme l'explique Céline Blaser, membre de l'association interjurassienne Grève des femmes.