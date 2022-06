Jacques Gerber président de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale

Le Canton du Jura présidera la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) pour la période 2022-2023. Le ministre jurassien de l’économie et de la santé Jacques Gerber a été élu à la présidence en début de semaine, lors d’une réunion du comité le 13 juin. Il succède au conseiller d’Etat vaudois Pascal Broulis, tandis que la vice-présidence sera assurée par le Conseiller d’Etat du canton de Berne Pierre Alain Schnegg. La CGSO regroupe les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura qui travaillent en coordination pour donner à la Suisse occidentale une position d’interlocuteur reconnu vis-à-vis de la Confédération, des autres régions du pays et des régions transfrontalières.





Trois priorités



Sous la présidence de Jacques Gerber, la CGSO entend travailler en priorité sur « la recherche de solutions visant à stabiliser les relations entre la Suisse et l’Union européenne (…), suivre activement les dossiers fédéraux et intercantonaux à forts enjeux sur le plan du fédéralisme et encourager les collaborations entre la CGSO et les conférences intercantonales de Suisse occidentale afin d’optimiser les actions de défense des intérêts de la Suisse occidentale sur la scène fédérale ». /comm-jpi