Une place de jeux créée par les enfants

Les enfants se sont appropriés leur place de jeux à la Fondation Pérène à Delémont.

L’institution de pédagogie spécialisée, qui dispense des prestations auprès d’enfants et d’élèves jurassiens à besoins particuliers, a travaillé en collaboration avec RADIX, fondation suisse pour la santé, la Fondation Naturama en Argovie et la Haute Ecole des sciences appliquées de Zürich qui font la promotion d’une initiative de la Fondation Roger Federer pour équiper 100 classes et communes de nouvelles places de jeux plus proche de la nature. La cour de récréation de la Fondation Pérène à Delémont a été inaugurée mercredi soir. Elle a été conçue de manière participative avec les enfants et les élèves. La place de jeux flambant neuve est située à l’emplacement de l’ancienne piscine de l’institution. La directrice de la Fondation Pérène Geneviève Constantin-Zufferey est certaine que « les enfants et les collaborateurs vont investir durablement cette place de jeux et en profiter non seulement pendant la récréation mais aussi pendant le temps scolaire de manière à pratiquer l’école en nature et apprendre autrement ».