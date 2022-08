Une deuxième vie pour votre lave-vaisselle

Le soutien du canton

Usine Phoenix est soutenu par le canton du Jura. « C’est un super projet ! », se réjouit Christophe Badertscher, de l’Office jurassien de l’environnement. L’Etat mène des réflexions depuis plus d’un an pour favoriser l’économie circulaire. Usine Phoenix pourrait recevoir des fonds cantonaux. Le canton pourrait aussi fournir de la main d’œuvre, en réinsertion par exemple, pour satisfaire les trois axes du développement durable : économique, environnemental et social. Les appareils électroménagers d’Usine Phoenix seront vendus dès la mi-août chez Caritas à Delémont et dès septembre chez Emmaüs à Boncourt. /mmi