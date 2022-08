La Matinale fait sa rentrée

L’heure de la reprise a sonné pour l’équipe de La Matinale. Stéphanie, Marceline et Michel sont de retour pour l’émission qui se tient quotidiennement entre 6h et 9h sur RFJ. Une émission que vous pouvez suivre en direct à la radio, en vidéo sur RFJ.ch et sur les réseaux sociaux. Si l’équipe n’a pas changé, plusieurs nouveautés, du divertissement à l'actualité, sont à découvrir ci-dessous et dès ce mardi.

Lundi

6h40 Les sorties musicales dans « Quoi de neuf ? »

7h20 « On se lève du bon pied » vous donne de bons conseils pour relever les défis du quotidien

7h50 Le jeu « La boîte aux lettres » avec des cadeaux à la clé chaque semaine

8h15 « Le rendez-vous sport » c’est un temps fort de l’actualité sportive avec un invité

Mardi

6h20 « Idée verte » vous glisse des astuces en lien avec le climat

7h15 « Classe politique » évoque des thématiques politiques avec un ou plusieurs invité(s).

8h50 La parole à la jeunesse dans « La vérité sort de la bouche des enfants »

Mercredi

6h40 « Les oubliés de Maître Capello » pour se familiariser avec des originalités de la langue française

7h40 Des Jurassiens se dévoilent dans « Tronche de vie » (une semaine sur deux).

Jeudi

8h15 Les sorties musicales dans « Quoi de neuf ? »

Vendredi