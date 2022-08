QualiCité interpelle les Bruntrutains sur l’importance de la mobilité douce

Interpeller les candidats aux élections communales et les citoyens de Porrentruy sur « l’importance d’agir en faveur de la mobilité douce ». Voici l’initiative de l’association QualiCité, qui souhaite améliorer la qualité de vie dans vieille ville bruntrutaine.



Dans cette optique, QualiCité développe une campagne d’affichage humoristique « pour inciter les gens à laisser la voiture en périphérie, à utiliser plutôt la marche et le vélo pour venir en vieille ville ».

Elle souhaite ainsi susciter le débat et inciter les candidats aux élections communales à placer le thème de la mobilité douce en priorité dans leur programme. Selon elle, la marche ou l’utilisation du vélo permet de réduire le bruit et la pollution et d’augmenter la convivialité.

L’association précise que cette démarche s’inscrit en continuité des actions en faveur des zones piétonnes et des autres actions citoyennes menées depuis 2012. /eli