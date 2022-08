Quinze vaches meurent d’une cause encore inconnue à Courgenay

Pas de risque de contamination pour les autres exploitations agricoles

Selon le vétérinaire cantonal Flavien Beuchat, la source de l’infection provient vraisemblablement de l’exploitation elle-même. Il ne devrait donc pas y avoir de risques pour les autres agriculteurs, qui n’utilisent pas le même fourrage pour leurs bêtes.

Le vétérinaire cantonal précise que les consommateurs ne sont pas non plus en danger. Le lait des vaches malades n’a pas été livré et n’arrivera donc pas dans leurs commerces.

Les vaches restantes sont surveillées de près par l’éleveur et le vétérinaire d’exploitation, car d’autres cas pourraient encore se déclarer. Ce jeudi midi, l’éleveur confiait à RFJ que de nouvelles bêtes présentaient des symptômes inquiétants. /eli