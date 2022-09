Marc Woog : « Faire du théâtre, ça donne des outils de confiance en soi et de créativité »

Des spectateurs s'infiltrent sur les planches du Théâtre du Jura. Alors que la nouvelle saison de l'institution culturelle s’ouvre officiellement ce dimanche, quelques privilégiés ont déjà posé un regard sur le programme, les temps forts et les créations à venir. Vingt personnes participent au projet Les Infiltré-e-s : depuis début septembre et jusqu'au mois de juin, elles travailleront avec le metteur en scène Marc Woog, pour au final créer un spectacle... sur les spectateurs, leurs émotions et leurs ressentis. Un moyen de déconstruire ce fameux « quatrième mur » qui existe au théâtre entre les comédiens et le public...